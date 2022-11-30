"єВідрядження" скасовується: проєкт виїзду чоловіків за кордон відклали у довгу скриньку, – EBA

Запуск програми "єВідрядження", яка передбачає можливість виїзду військовозобов'язаних чоловіків у короткотривалі бізнес-поїздки за кордон під час воєнного стану, наразі скасовується. Це може спричинити відтік представників IT-сектору та іншого бізнесу з України.

Про це заявила виконавча директорка Європейської бізнес асоціації (EBA) Анна Дерев'янко на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 30 листопада. Бізнес 24 передає деталі.

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Проєкт "єВідрядження" відклали "у довгу скриньку"

За словами Анни Дерев'янко, від бізнесу й надалі існує великий запит на поїздки за кордон та лібералізацію цього питання. Проте, як зауважила виконавча директорка EBA, впровадження "єВідрядження" влада відклала "у довгу скриньку" після розв'язання проблеми із бронюванням фахівців.

Я не знаю, наскільки це підтверджено офіційно. Але нам сказали щодо "єВідрядження", що можемо не розраховувати на цей механізм,

– заявила Дерев'янко.

Представниця Європейської бізнес асоціації підкреслила, що можливості виїжджати за кордон нині потребує чимало бізнесів, особливо – IT-сектор, креативна індустрія та промисловість.

Україна більше виграла б, якби дала можливість вільніше їздити і повертатися чоловікам, ніж заборонити це і підштовхувати їх на пошук нестандартних схем виїзду,

– вважає виконавча директорка EBA.

Крім того, вона не виключає, що якщо IT-бізнес поставлять перед вибором – припинити діяльність чи виїхати за кордон, – то, швидше за все, фахівці оберуть саме другу опцію.

Нагадаємо, що програму "єВідрядження" розробили ше влітку цього року. Очікувалось, що вона запрацює з 1 вересня. Проте, прем'єр-міністр не підписав відповідну постанову, посилаючись на дискусії щодо розміру суми застави для виїзду у 200 тисяч гривень. Відтоді Мінекономіки анонсує допрацювання проєкту.