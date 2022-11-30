Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (EBA) Анна Деревянко на брифинге в "Медиа Центре Украина" 30 ноября. Бизнес 24 передает подробности.

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Проект "єВідрядження" отложили "в длинный ящик"

По словам Анны Деревянко, от бизнеса и дальше существует большой запрос на поездки за границу и либерализацию этого вопроса. Однако, как отметила исполнительный директор EBA, внедрение "єВідрядження" власти отложили "в длинный ящик" после решения проблемы с бронированием специалистов.

Я не знаю, насколько это официально подтверждено. Но нам сказали относительно "єВідрядження", что можем не рассчитывать на этот механизм,

– заявила Деревянко.

Представительница Европейской бизнес ассоциации подчеркнула, что в возможности выезжать за границу сейчас нуждаются немало бизнесов, особенно – IT-сектор, креативная индустрия и промышленность.

Украина больше бы выиграла, если бы дала возможность свободнее ездить и возвращаться мужчинам, чем запретить это и подталкивать их на поиск нестандартных схем выезда,

– считает исполнительный директор EBA.

Кроме того, она не исключает, что если IT-бизнес поставят перед выбором – прекратить деятельность или уехать за границу – то, скорее всего, специалисты выберут именно вторую опцию.

Напомним, что программу "єВідрядження" разработали еще летом этого года. Ожидалось, что она заработает с 1 сентября. Однако премьер-министр не подписал соответствующее постановление, ссылаясь на дискуссии о размере суммы залога для выезда в 200 тысяч гривен. С того времени Минэкономики анонсирует доработку проекта.

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