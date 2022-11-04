Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за закон о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, проголосовали 290 нардепов.

К теме Четвертая волна мобилизации в Украине: что это и кто подлежит призыву

На каких предприятиях разрешено бронировать военнообязанных

Железняк рассказал о двух ключевых новациях, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования. В частности, речь идет о предоставлении полномочий правительству на разработку нового порядка бронирования.

Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим,

– отметил нардеп.

Вторая новация предполагает разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.