Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за закон о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, проголосовали 290 нардепов.
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На каких предприятиях разрешено бронировать военнообязанных
Железняк рассказал о двух ключевых новациях, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования. В частности, речь идет о предоставлении полномочий правительству на разработку нового порядка бронирования.
Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим,
– отметил нардеп.
Вторая новация предполагает разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.