Многих интересует вопрос, могут ли лишить свободы за неявку по повестке. Подробнее об этом – расскажет 24 канал.

К теме Можно ли отказаться от получения повестки

Лишают ли свободы за уклонение от призыва

Уголовная ответственность наступает тогда, когда военнообязанный прошел медкомиссию, он был признан годным и предоставил мобилизационное распоряжение для отбытия в часть.

Так, уголовная ответственность установлена соответствующей статьей, которая сформулирована как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Ответственность устанавливается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Однако суд редко устанавливает реальное лишение свободы. Чаще это ограничивается формулировкой о лишении свободы, но без реального отбывания наказания.

За уклонение от появления по повестке об уточнении данных или прохождении медкомиссии предусматривается административное наказание.

Ответственность за уклонение от военной службы

Украинское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за уклонение от военной службы. Если военнообязанный не явился после получения первой повестки, ему могут выписать штраф – 3 400 – 5 100 гривен. За повторное нарушение придется заплатить до 8 500 гривен.

Военнообязанному, который прошел медицинскую комиссию, а дальше не явился в военкомат, грозит уголовная ответственность.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Украине призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Пока в нашей стране не планируют увеличивать темпы мобилизации.

Мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу, но есть исключения.

Срок службы во время военного положения зависит от нескольких факторов. Во время войны мобилизованные несут службу либо до окончания войны, либо до оглашения соответствующего решения о демобилизации.

Вручение повестки не является основанием для немедленного призыва на военную службу, то есть для мобилизации. Пока в Украине могут вручать четыре вида повесток.

Как сообщали юристы, отказаться от повестки можно, если в ней неправильные указанные данные или при условии, что ее вручает неуполномоченное для этого лицо.

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