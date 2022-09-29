После получения повестки гражданин обязан прибыть в военкомат. За неявку грозит штраф. Об этом рассказал юрист Ярослав Кравец.
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Вручение повестки не означает срочную отправку на фронт
Повестку должны вручать правильно: лично призывнику. Он должен поставить подпись о получении и явиться в военкомат для уточнения данных. Призывника поставят на соответствующий учет и направят на медкомиссию. Только после выводов врача военнообязанного могут отправить на срочную службу, убеждает юрист.
Штраф за уклонение от военной службы
Украинское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за уклонение от военной службы. Если призывник не явился после получения первой повестки, ему могут выписать штраф в размере 85 – 119 гривен. За повторное нарушение придется заплатить 255 гривен.
Военнообязанному, который прошел медицинскую комиссию, а дальше не явился в военкомат, грозит уголовная ответственность.
В Украине есть четыре вида повесток
- Повестка для уточнения учетных данных военнообязанных. Цель повестки – обновить данные о призывнике в военкомате. Речь идет о контактной информации, состоянии здоровья, составе семьи, месте обучения и работы. Именно этот вид обычно и вручается на улице.
- Повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате. Цель – определить состояние здоровья и пригодность к военной службе. По результатам обследования выдают заключение военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к службе.
- Повестка-призыв на срочную военную службу. Именно после ее получения грозит уголовная ответственность.
- Повестка на прибытие на призывной участок или "мобилизационное распоряжение", "боевая повестка" или "повестка на отправку". Этот вид вручается только тем, кто уже прошел медкомиссию, пригодный к военной службе и должен явиться на призывной сборный пункт.
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В Украине объявили общую мобилизацию
В ночь на 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и встать на учет.
Мобилизации не подлежат: непригодны для службы по решению медкомиссии, родители троих и более детей, народные депутаты, недееспособные граждане, родители ребенка с инвалидностью.
Работодатели могут забронировать военнообязанных работников. Женщин мобилизуют только по собственному желанию.
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