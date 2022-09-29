Після отримання повістки громадянин зобов'язаний прибути до військкомату. За неявку загрожує штраф. Про це розповів юрист Ярослав Кравець.

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Вручення повістки не означає термінове відправлення на фронт

Повістку мають вручати правильно: особисто призовнику. Він має поставити підпис про отримання та з'явитися до військкомату для уточнення даних. Призовника поставлять на відповідний облік і направлять на медкомісію. Тільки після висновків лікаря військовозобов'язаного можуть відправити на строкову службу, переконує юрист.

Штраф за ухилення від військової служби

Українське законодавство передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби. Якщо призовник не з'явився після отримання першої повістки, йому можуть виписати штраф – 85 – 119 гривень. За повторне порушення доведеться заплатити 255 гривень.

Військовозобов'язаному, який пройшов медичну комісію, а далі не з'явився до військкомату, загрожує кримінальна відповідальність.

Зверніть увагу! Ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі до трьох років.

В Україні є чотири види повісток

Повістка для уточнення облікових даних військовозобов'язаного. Мета повістки – оновити дані про призовника у військкоматі. Мовиться про контактну інформацію, стан здоров'я, склад сім'ї, місце навчання та роботи. Саме цей вид зазвичай і вручають на вулиці.

Повістка на проходження медичного огляду при військкоматі. Мета – визначити стан здоров’я та придатність до військової служби. За результатами обстеження видають висновок військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до служби.

Повістка-призов на строкову військову службу. Саме після її отримання загрожує кримінальна відповідальність.

Повістка на прибуття на призовну дільницю або ж "мобілізаційне розпорядження", "бойова повістка" чи "повістка на відправку". Цей вид вручають лише тим, хто вже пройшов медкомісію, придатний до військової служби і має з'явитися на призовний збірний пункт.

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В України оголосили загальну мобілізацію

У ніч на 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися за викликом військкомату і стати на облік.

Мобілізації не підлягають: непридатні до служби за рішенням медкомісії, батьки трьох і більше дітей, народні депутати, недієздатні громадяни, батьки дитини з інвалідністю.

Роботодавці можуть забронювати військовозобов'язаних працівників. Жінок мобілізують лише за власним бажанням.

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