Під час мобілізацію до лав ЗСУ вступають чоловіки віком від 18 до 60 років. Згідно з законом, для студентів діє відстрочка.
Зверніть увагу Які категорії працівників сфери освіти не підпадають під мобілізацію
Кого зі студентів можуть мобілізувати
Відстрочка поширюється на тих, хто:
- здобуває професійну (професійно-технічну), професійну вищу та вищу освіту;
- на асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.
Втім, є виняток. Студенти, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури, тимчасово не є студентами, тому на них не поширюється відстрочка від призову. Формально у цей період вони не є здобувачами освіти.
Отже, до включення їх до списків студентів магістратури вони не підлягають відстрочці і можуть бути мобілізовані.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Мобілізація працівників сфери освіти обмежена. Певні категорії мають право на відстрочку від служби в лавах ЗСУ.
- Зауважимо, що повістка – важливий документ. Тож слід уважно ознайомлюватися зі вмістом запрошення, виданого під час загальної мобілізації.
- До речі, строк служби залежить від категорії військовослужбовців та інших важливих факторів.
- Олексій Арестович раніше заявляв, що лави українського війська можуть поповнити понад 5,5 мільйона осіб.
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