Під час мобілізацію до лав ЗСУ вступають чоловіки віком від 18 до 60 років. Згідно з законом, для студентів діє відстрочка.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Відстрочка поширюється на тих, хто:

здобуває професійну (професійно-технічну), професійну вищу та вищу освіту;

на асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.

Втім, є виняток. Студенти, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури, тимчасово не є студентами, тому на них не поширюється відстрочка від призову. Формально у цей період вони не є здобувачами освіти.

Отже, до включення їх до списків студентів магістратури вони не підлягають відстрочці і можуть бути мобілізовані.

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