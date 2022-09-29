Во время мобилизации в ряды ВСУ поступают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно закону, для студентов действует отсрочка.
Обратите внимание Какие категории работников сферы образования не подпадают под мобилизацию
Кого из студентов могут мобилизовать
Отсрочка распространяется на тех, кто:
- получает профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование;
- на ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.
Впрочем, есть исключение. Студенты, окончившие бакалавриат перед поступлением в магистратуру, временно не являются студентами, поэтому на них не распространяется отсрочка от призыва. Формально в этот период они не являются соискателями образования.
Следовательно, до включения их в списки студентов магистратуры они не подлежат отсрочке и могут быть мобилизованы.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Мобилизация работников сферы образования ограничена. Некоторые категории имеют право на отсрочку от службы в рядах ВСУ.
- Отметим, что повестка – важный документ. Следовательно, следует внимательно ознакомляться с содержанием приглашения, выданного во время общей мобилизации.
- Кстати, срок службы зависит от категории военнослужащих и других важнейших факторов.
- Алексей Арестович ранее заявлял, что ряды украинского войска могут пополнить более 5,5 миллиона человек.
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