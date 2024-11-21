Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що водночас 2025 рік може стати складним для світу в цілому. Кількість конфліктів між країнами, на жаль, збільшується.

Читайте також Зеленський заявив, що в України немає сил, аби зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року

Можна висловлювати обережний оптимізм

"Я б дуже хотів, щоб війна завершилась у 2025 році. Зараз Україна здобуває серйозні позиції для того, щоб вести діалог на своїх умовах. Дозвіл США Україні бити вглиб території Росії західною зброєю також про це говорить", – впевнений Буряченко.

Абсолютно очевидно, за його словами, що це буде складний процес. Україні доведеться синхронізувати свою політику з НАТО, оновленим Європейським Союзом та США. Чи це підсилить Київ під час діалогу, чи додасть певної консолідації, наразі на ці надзвичайно складні питання немає відповіді.

Сьогодні важливо зробити акцент на внутрішню трансформацію, боротьбу з корупцією. У цій сфері в Україні є досягнення – розслідування по МСЕК, по податківцях, по митниках.

Водночас я очікую серйознішої інституційної роботи від Уряду. Те, що наші правоохоронці гарно працюють, це добре, але для системних, тривалих змін цього замало,

– підкреслив політолог.

Якщо по Україні можна, на його думку, висловлювати обережний оптимізм, тому що країна виходить на певний рівень діалогових позицій, то для світу 2025 рік може стати дуже важким. США перебуватимуть у періоді ізоляціонізму, Євросоюз буде стояти на межі внутрішніх трансформацій, так само як і НАТО.

Зараз посилюється Північна Корея, розпалюється ситуація довкола Тайваню, не вщухає конфлікт на Близькому Сході. Тому поки в світі не сформується нова система передомовленостей і напрацюємо нові інституційні підходи, кількість конфліктів буде збільшуватись,

– зауважив Олексій Буряченко.

Зазначимо, що Реджеп Ердоган запропонував свій план щодо закінчення війни Росії проти України. В ньому зазначається, що потрібно, зокрема, тимчасово заморозити конфлікт, створити демілітаризовану зону у Донецькій області та залучити міжнародні сили для гарантування безпеки. Також президент Туреччини вважає, що переговори про вступ України до НАТО потрібно відкласти на щонайменше 10 років як компроміс для Росії.