Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько. Він пояснив, які особливості призову жінок передбачені законодавством.

Зауважте Винятки під час взяття жінок на військовий облік: чи передбачені вони

Можуть залучити до забезпечення оборони

У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачена примусова мобілізація жінок. Проте це поширюється лише на громадянок, які перебувають на військовому обліку. Їх можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом). Треба підкреслити, що положення про добровільність діє лише в мирний час і стосується тих, хто перебуває на обліку, а не всіх жінок,

– пояснив експерт.

Також про деталі цього закону розповіла юристка Катерина Аніщенко. Вона зазначила, що взяття на військовий облік не тотожне призову на службу. Це лише означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі.

Зверніть увагу! Детальніше про те, що потрібно про мобілізацію жінок та до чого варто готуватися – за посиланням.

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