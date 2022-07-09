Об этом в интервью 24 каналу рассказал управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько. Он объяснил, какие особенности призыва женщин предусмотрены законодательством.

Заметьте Исключения при взятии женщин на воинский учет: предусмотрены ли они

Могут привлечь к обеспечению обороны

В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена принудительная мобилизация женщин. Однако это распространяется только на гражданок, состоящих на воинском учете. Их могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту). Следует подчеркнуть, что положение о добровольности действует только в мирное время и касается тех, кто состоит на учете, а не всех женщин,

– объяснил эксперт.

Также о деталях этого закона рассказала юрист Катерина Анищенко. Она отметила, что постановка на воинский учет не тождественна призыву на службу. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе.

Обратите внимание! Подробнее о том, что нужно знать о мобилизации женщин и к чему следует готовиться – по ссылке.

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