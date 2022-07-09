Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко рассказала журналистам 24 канала, есть ли исключения.

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Какие женщины могут стать на военный учет

Согласно закону, "женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных".

Представительниц каких профессий будут брать на военный учет военнообязанных:

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Есть ли исключения

Как отметила Надежда Грищенко, никаких исключений в вопросе становиться на военный учет или не становиться для женщин нет. К примеру, если женщина беременна, у нее есть малолетние дети, домохозяйка, она должна стать на военный учет, если имеет соответствующую профессиональную принадлежность.

Важно заметить, что взятие на военный учет не тождественно призыву на службу. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе.

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