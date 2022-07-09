Адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко розповіла журналістам 24 каналу, чи є винятки.

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Які жінки можуть стати на військовий облік

Згідно з законом, "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

Представниць яких професій братимуть на військовий облік військовозобов'язаних:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Чи є винятки

Як зауважила Надія Грищенко, жодних виключень в питанні ставати на військовий облік чи не ставати для жінок немає. До прикладу, якщо жінка вагітна, має малолітніх дітей, працює чи є домогосподарко, вона має стати на військовий облік, якщо має відповідну фахову приналежність.

Важливо зауважити, що взяття на військовий облік не тотожне призову на службу. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі.

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