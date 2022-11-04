Депутат Ярослав Железняк повідомив, що за закон щодо порядку бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, проголосувало 290 нардепів.

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На яких підприємствах дозволено бронювати військовозобов'язаних

Железняк розповів про дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання. Зокрема, йдеться про надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання.

Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних,

– зазначив нардеп.

Друга новація передбачає дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

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Відповідно до закону, бронюванню підлягають:

військовозабов'язані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб'єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабміном.

Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

В Україні триває мобілізація

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня продовжила в Україні воєнний стан і мобілізацію до 21 листопада. Під час мобілізації військовозобов'язані можуть отримувати повістки у різних місцях, зокрема на вулиці.

За ухилення від служби для громадян України передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до закону, за ухилення від служби можуть навіть позбавити волі.

Крім того, під час воєнного стану чоловіки призовного віку (18 – 60 років) не можуть виїжджати за кордон, однак є винятки для певних категорій громадян.

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