Виїзд чоловіків 18 – 22 років за кордон: чи є шкода для бізнесу в Україні

Дозвіл виїжджати чоловікам за кордон значно вплинув на ринок праці в Україні, проте не створив критичної ситуації. Так, 46% опитаних компаній відзначили, що виїзд фахівців мав певний або значний вплив на їхню роботу.

Як бізнес оцінює ситуацію на ринку праці?

Дефіцит кадрів зараз відчуває значна частина бізнесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на EBA.

74% опитаних компаній зазначили, що проблема є значною, 21% повідомили про частковий дефіцит, і лише 5% компаній не відчувають нестачу кадрів. Ситуація є схожою з минулорічною:

у 2024 році 71% відчували значний дефіцит кадрів;

25% – частковий дефіцит;

лише 4% не мали нестачі кадрів.

46% компаній відзначили, що виїзд молодих фахівців віком 18 – 22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність. 42% не відчули впливу, а 12% зазначили, що поки не мають достатньо даних для оцінки.

Найскладніше закрити вакансії робітничих і технічних спеціальностей через відтік кадрів та низьку мотивацію працювати офлайн. Також гострий дефіцит спостерігається на вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, які необхідні міжнародним компаніям.

Тенденції ринку праці / інфографіка EBA

Окрім них, важко знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки, оскільки їхня робота вимагає постійної присутності, а можливості бронювання обмежені.

До слова, відключення світла також заважають бізнесу в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ІЕД.

Найбільш суттєва зміна відбулася щодо перешкоди "перебої з електро-, водо- або теплопостачанням": ще у вересні про неї говорило 4% опитаних, а вже у жовтні – 19%,

– зазначив Євген Ангел.

Більш детальний аналіз даних вересня вказує, що 22% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої з електроенергією, а в середньому бізнес втратив 5% робочого часу – максимум із лютого 2025-го. За підсумками жовтня очікується більш суттєве зростання втрат робочого часу.

Найбільших втрат робочого часу через перебої з електроенергією зазнали підприємства:

Дніпропетровської (18%);

Житомирської (18%);

Сумської областей (11%);

Києва (9%);

Чернігівської області (7%).

