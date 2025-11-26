Выезд мужчин 18 –22 лет за границу: есть ли вред для бизнеса в Украине

Разрешение выезжать мужчинам за границу значительно повлияло на рынок труда в Украине, однако не создало критической ситуации. Так, 46% опрошенных компаний отметили, что выезд специалистов имел определенное или значительное влияние на их работу.

Как бизнес оценивает ситуацию на рынке труда?

Дефицит кадров сейчас испытывает значительная часть бизнеса, сообщает 24 Канал со ссылкой на EBA.

Смотрите также Какие профессии будут наиболее востребованы следующие 10 лет

74% опрошенных компаний отметили, что проблема является значительной, 21% сообщили о частичном дефиците, и только 5% компаний не испытывают нехватку кадров. Ситуация схожа с прошлогодней:

в 2024 году 71% испытывали значительный дефицит кадров;

25% – частичный дефицит;

только 4% не имели недостатка кадров.

46% компаний отметили, что выезд молодых специалистов в возрасте 18 – 22 лет имел определенное или значительное влияние на их деятельность. 42% не почувствовали влияния, а 12% отметили, что пока не имеют достаточно данных для оценки.

Сложнее всего закрыть вакансии рабочих и технических специальностей из-за оттока кадров и низкой мотивации работать оффлайн. Также острый дефицит наблюдается на узкопрофильных специалистов со знанием английского, которые необходимы международным компаниям.

Тенденции рынка труда / инфографика EBA

Кроме них, трудно найти менеджеров по продажам и руководителей среднего звена, поскольку их работа требует постоянного присутствия, а возможности бронирования ограничены.

К слову, отключения света также мешают бизнесу в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИЭД.

Наиболее существенное изменение произошло относительно препятствия "перебои с электро-, водо- или теплоснабжением": еще в сентябре о ней говорило 4% опрошенных, а уже в октябре – 19%,

– отметил Евгений Ангел.

Более детальный анализ данных сентября указывает, что 22% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу из-за перебоев с электроэнергией, а в среднем бизнес потерял 5% рабочего времени – максимум с февраля 2025-го. По итогам октября ожидается более существенный рост потерь рабочего времени.

Наибольшие потери рабочего времени из-за перебоев с электроэнергией понесли предприятия:

Днепропетровской (18%);

Житомирской (18%);

Сумской областей (11%);

Киева (9%);

Черниговской области (7%).

Что известно о выезде мужчин 18 – 22 лет и влияние на рынок труда?