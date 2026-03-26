"Сказали, будемо воювати": Путін наказав олігархам скинутися грошима на війну, – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч із великими бізнесменами. Під час розмови президент країни-агресорки запропонув олігархам добровільно скинутися грошима в бюджет на фінансування війни проти України.

Про це пише російське опозиційне видання The Bell.

Хто підказав Путіну запропонувати олігархам профінансувати війну?

За даними видання, Путін вирішив зустрітися з російськими олігархами 26 березня після з’їзду Російського союзу промисловців і підприємців. За словами джерел The Bell, російський диктатор обговорив із бізнесменами олігархами продовження війни та її фінансування.

Обізнані співрозмовники сказали журналістам, що суть виступу Путіна зводиться до речень: "Сказали, будемо воювати" та "Підійдемо до кордонів Донбасу". А після цього Путін запропонував бізнесменам робити добровільні внески до бюджету, щоб фінансувати повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами одного зі співрозмовників The Bell, ідея "потрусити бізнес у важкий для країни час" належить голові "Роснєфти" Ігорю Сєчину, який напередодні виклав її в листі до Володимира Путіна. Як механізм залучення коштів у листі було запропоновано розмістити військові облігації.

Деякі бізнесмени відгукнулися на прохання прямо на зустрічі. Член Ради федерації Федеральних зборів Росії, олігарх Сулейман Керімов пообіцяв внести 100 мільярдів рублів на війну, стверджують джерела.

Ідею російського диктатора підтримав ще щонайменше один великий бізнесмен, присутній на зустрічі, щоправда, суму свого внеску він не назвав.

