В Україні змінять розмір військового збору

У схваленій урядом Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки йдеться про зміну розміру військового збору. Крім того, місцеві бюджети можуть позбавити частини доходів.

Чи зміниться розмір військового збору

Відомо, що у бюджеті України щороку не вистачає 340 мільярдів гривень. Відтак в Кабміні визначили, що одним із пріоритетів податкової політики стане розширення бази оподаткування.

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Таким чином, в Україні планується змінити оподаткування військового збору – це торкнеться розміру збору, кола платників та бази й об’єктів оподаткування.

Які норми було враховано

Станом на 2024 рік ставка військового збору становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Тобто із зарплати у 18 тисяч гривень потрібно сплатити військового збору на суму 270 гривень щомісяця.

Наразі відомо, що на середньостроковий період враховано таке:

відновлення зарахування до держбюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4% – цей податок тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад;

спрямування доходів державного дорожнього фонду до загального фонду держбюджету з поступовим його відновленням у 2025 – 2027 роках;

поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, який передбачений в Євросоюзі;

спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 75% на відповідній території України (крім території міста Києва). Водночас у розмірі 40% – на території міста Києва, до спеціального фонду державного бюджету;

поквартальне нарахування та сплата податку на прибуток банків за ставкою 25%.

У 2025 році – це 25%, у 2026 році – 50%, а у 2027 році – 75%.