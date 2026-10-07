Військовий збір для ФОП продовжує діяти: скільки має платити кожна група

Підприємці мають сплачувати військовий збір за правилами, встановленими на 2026 рік. Для більшості ФОП на єдиному податку сума залежить від групи та способу оподаткування.

Скільки платять ФОПи різних груп

Для підприємців І, ІІ і IV груп діє фіксований розмір військового збору, тоді як для 3 групи сума залежить від отриманого доходу, повідомляє ДПС.

Для ФОП на єдиному податку військовий збір становить 10% від мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 647 гривень. Отже, щомісячний платіж становить:

864,70 гривні – для ФОП І, ІІ і IV груп;

для ФОП ІІІ групи – 1% від отриманого доходу.

Для підприємців ІІІ групи на загальній системі оподаткування діє інша ставка – 5%.

Відомо, що сплачений підприємцями військовий збір зараховують до державного бюджету. Кошти використовують для фінансування безпеки та оборони України.

Сам податок запровадили ще у 2014 році. Спочатку його ставка становила 1,5%, а у жовтні 2024 року її підвищили до 5%.

Як довго діятиме військовий збір

Військовий збір не має автоматично припинитися після завершення воєнного стану. У квітні 2026 року президент підписав закон, який передбачає продовження дії військового збору ще на три роки після завершення війни.

Це рішення було пов'язане, зокрема, з необхідністю забезпечувати додаткові надходження до бюджету та фінансувати оборонні потреби.

Тож для ФОП правила військового збору у 2026 році залишаються чинними, а конкретна сума залежить насамперед від групи підприємця та його доходу.



