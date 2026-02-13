Український бізнес оголосив Владиславу Гераскевичу премії на кілька мільйонів

Скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований з Олімпійських ігор, що здійняло хвилю обурення серед українців. Деякий бізнес вирішив підтримати спортсмена грошовими преміями, зокрема Monobank, Київстар ТБ, "1+1 Україна" та інші.

Який бізнес виписав премії Гераскевичу?

Щонайменше 5 компаній повідомили про премії для українського скелетоніста, пише "УП".

Monobank вирішив підтримати Владислава не лише словесно, а й фінансово. Гераскевичу виділили премію у вигляді 1 мільйона гривень.

Засновник та CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов виписав українському скелетоністу чек на понад 1 мільйон гривень у криптовалюті (500 WBT).

Володимир Носов виписав українському скелетоністу чек на понад 1 мільйон гривень у криптовалюті (500 WBT). Київстар ТБ, телеканал "1+1 Україна", та OBRIO передали спортсмену по 500 тисяч гривень.

За що Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор?

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпійських іграх. Причиною стало використання спортсменом "шолому памяті".

Рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста ухвалило жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через те, що шолом, який Гераскевич мав намір одягнути на змаганнях, не відповідав правилам.

Після офіційного повідомлення від МОК про дискваліфікацію Владислав розповів, що був готовий до такого рішення. На своїй сторінці в інстаграмі Гераскевич написав, що "це ціна нашої свободи".

Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Хотів бути частиною цього спортивного свята, яке у мене теж забрали. Хотів бути частиною цих Олімпійських ігор у дружній атмосфері з багатьма спортсменами, з якими я у хороших, дружніх стосунках. У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх. Я не жалкую, як і 4 роки тому. Є речі важливіші за медалі. Відстоював у те, у що я вірю,

– повідомив Гераскевич.

Що відомо про "шолом пам'яті"?