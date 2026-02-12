Monobank оголосив премію скелетоністу Владиславу Гераскевичу

Владислав Гераскевич мав брати участь в Олімпійських іграх, проте був дискваліфікований через "шолом пам’яті". Згодом після випадку співзасновник Monobank оголосив, що спортсмен отримає премію.

Яку премію отримає Гераскевич від Monobank?

Владислав Гераскевич отримає премію в розмірі 1 мільйона гривень, повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав – для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ,

– написав Гороховський.

За що Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор?

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпійських іграх. Причиною стало використання спортсменом "шолому памяті".

Рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста ухвалило жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через те, що шолом, який Гераскевич мав намір одягнути на змаганнях, не відповідав правилам.

Після офіційного повідомлення від МОК про дискваліфікацію Владислав розповів, що був готовий до такого рішення. На своїй сторінці в інстаграмі Гераскевич написав, що "це ціна нашої свободи".

Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Хотів бути частиною цього спортивного свята, яке у мене теж забрали. Хотів бути частиною цих Олімпійських ігор у дружній атмосфері з багатьма спортсменами, з якими я у хороших, дружніх стосунках. У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх. Я не жалкую, як і 4 роки тому. Є речі важливіші за медалі. Відстоював у те, у що я вірю,

– повідомив Гераскевич.

Що відомо про "шолом пам'яті"?