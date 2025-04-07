У США власники Tesla масово позбуваються своїх електрокарів, як зміниться ринок вживаних авто

Поки компанія Tesla стикається з падінням продажів нових електричних автомобілів через неоднозначну політичну активність її генерального директора Ілона Маска, вживані моделі Tesla користуються величезним попитом на вторинному ринку.

Ситуація на ринку

Власник дилерських центрів Honda та Mazda у Північній Каліфорнії Кен Гарві поділився досвідом продажу вживаних електромобілів Tesla. За його словами, це стає все більш вигідним бізнесом, пише The New York Times, інформує 24 Канал.

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Гарві регулярно купує вживані Tesla на автомобільних аукціонах і перепродає їх. Федеральний податковий кредит на купівлю вживаних електрокарів до 25 000 доларів допомагає знизити вартість Tesla Model 3 для клієнтів до 20 000 доларів.

Продажі вживаних Tesla

За його словами, вживані Tesla користуються великою популярністю і майже не затримуються на складі.

Хоча ринок нових електромобілів сповільнився, продажі вживаних Tesla зросли ще до того, як Маск приєднався до адміністрації президента США Дональда Трампа,

– ідеться у статті.

Зниження цін на нові моделі Tesla також вплинуло на подешевшання вживаних авто.

Відмова від Tesla

Крім того, багато власників Tesla у США вирішили продати свої автомобілі на знак протесту проти Маска. Також у багатьох містах були випадки підпалу зарядних станцій та автомобілів компанії.

Довідково. Кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж, продовжує збільшуватися: наприкінці березня на онлайн-майданчиках було представлено 11 700 таких автомобілів, порівняно з 8 000 на початку року.



Також зросла кількість людей, які здають свої Tesla дилерам: у березні ці авто становили 1,4% серед усіх, які обмінювались на нові моделі.