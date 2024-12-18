Волонтерів штрафують до 100 тисяч за передачу авто військовим частинам, – Южаніна

Волонтерам загрожують штрафи за передачу військовим частинам автомобілів, ввезених протягом 2022 і 2023 років. Розмір таких штрафів сягає 100 000 гривень.

Волонтери отримують штрафи за привезені на ЗСУ авто

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутатку, членкиню Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніну Южаніну. За словами нардепки, уже є судові рішення, штрафувати волонтерів уже почали.

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"Волонтерів штрафують за передачу автомобілів військовим частинам. А розмір таких штрафів сягає 100 тисяч гривень (вже є і судові рішення)", – заявила Южаніна.

За які авто штрафують

Вона пояснила, що штрафи приходять в основному за авто, які були ввезені у 2022 та 2023 роках та передані іншим військовим частинам, ніж ті, що були зазначені у митних деклараціях.

Аргументують штрафи порушенням митних правил.

Чому це сюр

Як пояснила Южаніна, порушення митних правил є формальним, адже автомобілі дійсно були передані військовим частинам. А ось зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть (закон не дозволяє).

Депутатка повідомила, що внесла поправку щодо змін до Митного кодексу для скасування відповідальності за передачу автомобілів, які ввезені як гуманітарна допомога, якщо автомобілі було передано будь-якій військовій частині та це підтверджено необхідними документами.

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