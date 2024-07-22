Вперше за майже пів століття: Діснейленд у Каліфорнії готується до страйку
22 липня 2024, 14:02Читать новость на русском
Джерело:NBC
Вперше за 40 років Діснейленд у Каліфорнії готується до масового страйку. Все відбудеться за ініціативи профспілок.
Діснейленд готується до страйку
Чотири профспілки проголосували за проведення протесту. Нині вони представляють 14 тисяч працівників.
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Причиною незадоволення стали несправедливі умови контрактів на працевлаштування. Зокрема у працівників спостерігаються економічні труднощі включаючи нестачу продовольства та житла.
Зокрема мовиться про людей таких професій:
- прибиральників;
- операторів атракціонів;
- кондитерів;
- продавців товарів.