Вперше за майже пів століття: Діснейленд у Каліфорнії готується до страйку

Вперше за 40 років Діснейленд у Каліфорнії готується до масового страйку. Все відбудеться за ініціативи профспілок.

Діснейленд готується до страйку

Чотири профспілки проголосували за проведення протесту. Нині вони представляють 14 тисяч працівників.

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Причиною незадоволення стали несправедливі умови контрактів на працевлаштування. Зокрема у працівників спостерігаються економічні труднощі включаючи нестачу продовольства та житла.

Зокрема мовиться про людей таких професій:

прибиральників;

операторів атракціонів;

кондитерів;

продавців товарів.

18 липня в Мюнхені відкрив свої двері для відвідувачів перший безалкогольний пивний сад. Він називається Biergarten Die Null ("Нуль"). Він розташований поблизу вокзалу столиці Баварії. Локація з виключно безалкогольними напоями працюватиме до 15 вересня. Приблизно в цей період розпочнеться Октоберфест.