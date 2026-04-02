Кремль жорстко каратиме бізнес: за що позбавлятимуть пільг та відстрочки від призову

Скасування багатьох пільг та вища ставка ПДВ поставили бізнес в Росії на межу виживання. Попри це влада планує це більше контролювати підприємців, відслідковуючи VPN-трафік.

Як в Росії каратимуть компанії, які пропускатимуть VPN-трафік?

Москва перетворює цифровий контроль на джерело доходів, пишуть у СЗРУ.

Міністерство цифрового розвитку Росії просуває ініціативу запровадження платної електронної пошти для підприємців і самозайнятих. Так, під виглядом впорядкування ділової комунікації створюють фактично контрольований державою канал зв'язку.

IT-галузь також опинилася під прямим тиском. Компаніям, які пропускатимуть VPN-трафік, загрожує виключення з реєстру акредитованих IT-організацій, а це означає втрату критично важливих пільг:

податку на прибуток у розмірі 5% замість стандартних 25%;

нульового ПДВ;

знижених страхових внесків.

Додатково їхні співробітники позбудуться відстрочки від військового призову.

Що свідчить про проблеми в російській економіці?

Обсяги експорту російської нафти падають, компанії фіксують величезні збитки, а держава працює "з коліс", бо податки майже не надходять. Про це в етері 24 Каналу розповів опозиційний російський економіст В'ячеслав Ширяєв.

Він зазначає, що протягом 2025 року рубль переживав активну девальвацію, а долар поводився дуже нервово, і лише завдяки масовим продажам валюти Центробанк стримував ситуацію.

У березні держава відмовилася від продажу, й одразу попит на валюту став просто некерованим. Курс сягав до 86 рублів за долар на позабіржових торгах,

– говорить В'ячеслав Ширяєв.

За словами економіста, зараз у системі панує повна нерегульованість, а великі російські компанії працюють у глибокому мінусі. Аналогічні збитки фіксують у галузях енергетики й логістики. В'ячеслав Ширяєв говорить, що податки майже не надходять, а залишки на казначейських рахунках – мінімальні.

Гроші не надходять у систему, й держава не встигає їх відкладати на казначейських рахунках, щоб фінансувати квітень-травень. Зараз система працює "з коліс", і вона дуже вразлива. Найголовніше, що навіть цей короткостроковий сплеск цін на нафту не дає Кремлю якихось надій, що вони розв'яжуть проблеми з економікою в цілому,

– підкреслює економіст.

Проблеми бізнесу в Росії