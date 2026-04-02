Кремль жорстко каратиме бізнес: за що позбавлятимуть пільг та відстрочки від призову
- Росія планує посилити контроль над бізнесом, відслідковуючи VPN-трафік та запроваджуючи платну електронну пошту для підприємців.
- Компанії, які пропускатимуть VPN-трафік, ризикують втратити пільги на податок на прибуток, ПДВ та знижені страхові внески, а їхні співробітники можуть втратити відстрочку від військового призову.
Скасування багатьох пільг та вища ставка ПДВ поставили бізнес в Росії на межу виживання. Попри це влада планує це більше контролювати підприємців, відслідковуючи VPN-трафік.
Як в Росії каратимуть компанії, які пропускатимуть VPN-трафік?
Москва перетворює цифровий контроль на джерело доходів, пишуть у СЗРУ.
Міністерство цифрового розвитку Росії просуває ініціативу запровадження платної електронної пошти для підприємців і самозайнятих. Так, під виглядом впорядкування ділової комунікації створюють фактично контрольований державою канал зв'язку.
IT-галузь також опинилася під прямим тиском. Компаніям, які пропускатимуть VPN-трафік, загрожує виключення з реєстру акредитованих IT-організацій, а це означає втрату критично важливих пільг:
- податку на прибуток у розмірі 5% замість стандартних 25%;
- нульового ПДВ;
- знижених страхових внесків.
Додатково їхні співробітники позбудуться відстрочки від військового призову.
Що свідчить про проблеми в російській економіці?
Обсяги експорту російської нафти падають, компанії фіксують величезні збитки, а держава працює "з коліс", бо податки майже не надходять. Про це в етері 24 Каналу розповів опозиційний російський економіст В'ячеслав Ширяєв.
Він зазначає, що протягом 2025 року рубль переживав активну девальвацію, а долар поводився дуже нервово, і лише завдяки масовим продажам валюти Центробанк стримував ситуацію.
У березні держава відмовилася від продажу, й одразу попит на валюту став просто некерованим. Курс сягав до 86 рублів за долар на позабіржових торгах,
– говорить В'ячеслав Ширяєв.
За словами економіста, зараз у системі панує повна нерегульованість, а великі російські компанії працюють у глибокому мінусі. Аналогічні збитки фіксують у галузях енергетики й логістики. В'ячеслав Ширяєв говорить, що податки майже не надходять, а залишки на казначейських рахунках – мінімальні.
Гроші не надходять у систему, й держава не встигає їх відкладати на казначейських рахунках, щоб фінансувати квітень-травень. Зараз система працює "з коліс", і вона дуже вразлива. Найголовніше, що навіть цей короткостроковий сплеск цін на нафту не дає Кремлю якихось надій, що вони розв'яжуть проблеми з економікою в цілому,
– підкреслює економіст.
Проблеми бізнесу в Росії
"Магніт", один з найбільших ритейлерів Росії, вперше за 20 років зазнав збитків у понад 22 мільярди рублів через дорогі кредити та економію покупців.
Фінансове падіння найбільшого ритейлера — це не випадковість, а діагноз для всієї економіки Росії, бо схожі проблеми мають також "Лукойл", "Северсталь" та "Русал".
У 2025 році "ВкусВілл" в Росії закрив 286 магазинів, скоротивши загальну кількість на 12,7% до 1973 точок, що пояснюється оптимізацією та прискоренням доставки.
У Росії вперше з 2000 року скоротилася кількість магазинів через зростання податків та загострення конкуренції. Це стосується всіх торгових точок – від продуктових магазинів біля будинку, супермаркетів та кіосків із фруктами до салонів зв'язку та магазинів одягу.