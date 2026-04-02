Как в России будут наказывать компании, которые будут пропускать VPN-трафик?

Москва превращает цифровой контроль в источник доходов, пишут в СВРУ.

Министерство цифрового развития России продвигает инициативу введения платной электронной почты для предпринимателей и самозанятых. Так, под видом упорядочения деловой коммуникации создают фактически контролируемый государством канал связи.

IT-отрасль также оказалась под прямым давлением. Компаниям, которые будут пропускать VPN-трафик, грозит исключение из реестра аккредитованных IT-организаций, а это означает потерю критически важных льгот:

налога на прибыль в размере 5% вместо стандартных 25%;

нулевого НДС;

сниженных страховых взносов.

Дополнительно их сотрудники лишатся отсрочки от воинского призыва.

Что свидетельствует о проблемах в российской экономике?

Объемы экспорта российской нефти падают, компании фиксируют огромные убытки, а государство работает "с колес", потому что налоги почти не поступают. Об этом в эфире 24 Канала рассказал оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев.

Он отмечает, что в течение 2025 года рубль переживал активную девальвацию, а доллар вел себя очень нервно, и только благодаря массовым продажам валюты Центробанк сдерживал ситуацию.

В марте государство отказалось от продажи, и сразу спрос на валюту стал просто неуправляемым. Курс достигал до 86 рублей за доллар на внебиржевых торгах,

– говорит Вячеслав Ширяев.

По словам экономиста, сейчас в системе царит полная нерегулируемость, а крупные российские компании работают в глубоком минусе. Аналогичные убытки фиксируют в отраслях энергетики и логистики. Вячеслав Ширяев говорит, что налоги почти не поступают, а остатки на казначейских счетах – минимальны.

Деньги не поступают в систему, и государство не успевает их откладывать на казначейских счетах, чтобы финансировать апрель-май. Сейчас система работает "с колес", и она очень уязвима. Самое главное, что даже этот краткосрочный всплеск цен на нефть не дает Кремлю каких-то надежд, что они решат проблемы с экономикой в целом,

– подчеркивает экономист.

Проблемы бизнеса в России