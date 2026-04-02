Как в России будут наказывать компании, которые будут пропускать VPN-трафик?
Москва превращает цифровой контроль в источник доходов, пишут в СВРУ.
Министерство цифрового развития России продвигает инициативу введения платной электронной почты для предпринимателей и самозанятых. Так, под видом упорядочения деловой коммуникации создают фактически контролируемый государством канал связи.
IT-отрасль также оказалась под прямым давлением. Компаниям, которые будут пропускать VPN-трафик, грозит исключение из реестра аккредитованных IT-организаций, а это означает потерю критически важных льгот:
- налога на прибыль в размере 5% вместо стандартных 25%;
- нулевого НДС;
- сниженных страховых взносов.
Дополнительно их сотрудники лишатся отсрочки от воинского призыва.
Что свидетельствует о проблемах в российской экономике?
Объемы экспорта российской нефти падают, компании фиксируют огромные убытки, а государство работает "с колес", потому что налоги почти не поступают. Об этом в эфире 24 Канала рассказал оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев.
Он отмечает, что в течение 2025 года рубль переживал активную девальвацию, а доллар вел себя очень нервно, и только благодаря массовым продажам валюты Центробанк сдерживал ситуацию.
В марте государство отказалось от продажи, и сразу спрос на валюту стал просто неуправляемым. Курс достигал до 86 рублей за доллар на внебиржевых торгах,
– говорит Вячеслав Ширяев.
По словам экономиста, сейчас в системе царит полная нерегулируемость, а крупные российские компании работают в глубоком минусе. Аналогичные убытки фиксируют в отраслях энергетики и логистики. Вячеслав Ширяев говорит, что налоги почти не поступают, а остатки на казначейских счетах – минимальны.
Деньги не поступают в систему, и государство не успевает их откладывать на казначейских счетах, чтобы финансировать апрель-май. Сейчас система работает "с колес", и она очень уязвима. Самое главное, что даже этот краткосрочный всплеск цен на нефть не дает Кремлю каких-то надежд, что они решат проблемы с экономикой в целом,
– подчеркивает экономист.
Проблемы бизнеса в России
"Магнит", один из крупнейших ритейлеров России, впервые за 20 лет понес убытки в более 22 миллиардов рублей из-за дорогих кредитов и экономии покупателей.
Финансовое падение крупнейшего ритейлера - это не случайность, а диагноз для всей экономики России, потому что похожие проблемы имеют также "Лукойл", "Северсталь" и "Русал".
В 2025 году "ВкусВилл" в России закрыл 286 магазинов, сократив общее количество на 12,7% до 1973 точек, что объясняется оптимизацией и ускорением доставки.
В России впервые с 2000 года сократилось количество магазинов из-за роста налогов и обострения конкуренции. Это касается всех торговых точек – от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды.