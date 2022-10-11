Новий рекорд: спиртзавод на Львівщині продали вдесятеро дорожче від стартової ціни

Фонд держмайна 11 жовтня провів аукціон з приватизації майна Вузлівського спиртзаводу, що розташовується у Львівській області. Під час торгів вартість активу зросла у десять разів проти стартової ціни.

Так, за результатами аукціону, спиртзавод приватизують за майже 235,6 мільйона гривень, коли початкова його вартість складала 23 мільйони гривень. Переможцем і майбутнім новим власником об'єкта стало львівське ТОВ "Італі Фром", йдеться на сайті "Prozorro.Продажі".

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Деталі аукціону

Вузлівський спиртзавод став третім активом держпідприємства "Укрспирт", який Фонд держмайна пустив з молотка за оновленими правилами. Напередодні під приватизацію потрапили Марилівський та Кобиловольцикй спиртзаводи на Тернопільщині – обидва лоти продали втричі дорожче від стартової вартості.

За даними ФДМУ, підприємство було засноване ще у 1912 році, а востаннє його модернізували у 2019 році. Нерухомість заводу становить близько 12 тисяч квадратних метрів, актив має основне технологічне обладнання і до об'єкту підключено всі необхідні комунікації.

Загалом за лот на торгах боролись три учасники, проте переможцем стало ТОВ "Італі Фром", яке запропонувало за об'єкт 235 596 897 гривень. Крім цього, компанія-покупець додатково сплатить 23 мільйони гривень "Укрспирту" для погашення заборгованостей Вузлівського спиртзаводу.

Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, що містить виробничі та складські приміщення, транспортні засоби та робоче обладнання,

– пояснили у Фонді держмайна.