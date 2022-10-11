Так, по результатам аукциона, спиртзавод приватизируют почти за 235,6 миллиона гривен, когда начальная его стоимость составляла 23 миллиона гривен. Победителем и будущим новым владельцем объекта стало львовское ООО "Итали Фром", говорится на сайте "Prozorro.Продажи".

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Детали аукциона

Узловский спиртзавод стал третьим активом госпредприятия "Укрспирт", который Фонд госимущества пустил с молотка по обновленным правилам. Накануне под приватизацию попали Мариловский и Кобыловолокский спиртзаводы в Тернопольской области – оба лота продали втрое дороже стартовой стоимости.

По данным ФГИУ, предприятие было основано еще в 1912 году, а в последний раз его модернизировали в 2019 году. Недвижимость завода составляет около 12 тысяч квадратных метров, актив имеет основное технологическое оборудование и к объекту подключены все необходимые коммуникации.

Всего за лот на торгах боролись три участника, однако победителем стало ООО "Итали Фром", которое предложило за объект 235 596 897 гривен. Кроме этого, компания-покупатель дополнительно уплатит 23 миллиона гривен "Укрспирту" для погашения задолженностей Узловского спиртзавода.

После подписания договора купли-продажи новый владелец получит актив, содержащий производственные и складские помещения, транспортные средства и рабочее оборудование,

– объяснили в Фонде госимущества.