Скільки посилок з-за кордону обклали ввізним митом – сума доходу

З 2020 по 2024 рік в Україну було ввезено понад 272 мільйони міжнародних посилок. Однак лише на 0,75% із них було нараховане ввізне мито.

Динаміка імпорту посилок

Найбільше відправлень зафіксовано у 2024 році – 75 мільйонів посилок, що на 30% більше, ніж до повномасштабного вторгнення. У порівнянні з 2023-м, кількість відправлень зросла в 1,6 рази. Про це повідомляє Опендатабот, інформує 24 Канал.

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Мито було накладене лише на 2 мільйони посилок за 4 роки, що склало 0,75% від загального обсягу. Завдяки цьому держбюджет отримав 668 мільйонів гривень податків.

У 2024 році Україна отримала понад 185 мільйонів гривень мита, що на 15% більше, ніж у 2023-му. Проте, якщо врахувати коливання курсу євро, реальне зростання склало лише 5%,

– ідеться у звітності.

Скільки надійшло податку до бюджету / Інфографіка Опендатабот

Цікаво. Середній розмір мита на одне оподатковане відправлення у 2024 році становив близько 8 євро (або 351 гривню).

Можливі зміни у законодавстві

Наразі в Україні діє правило, за яким товари вартістю до 150 євро ввозяться без сплати ПДВ та мита. Однак у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти №12429 та №12430, які передбачають:

Скасування ліміту у 150 євро для безмитного ввезення товарів;

Запровадження 20% ПДВ на всі міжнародні посилки, крім тих, що мають вартість до 45 євро і відправлені між фізичними особами.

Поштова компанія Meest уже виступила проти цих ініціатив і підтримала петицію про їхнє скасування.

Основні ризики, які вони прогнозують:

Здорожчання всіх міжнародних товарів на 20-30%.

Збільшення термінів доставки через додаткові митні процедури.

Ускладнення роботи волонтерів, які замовляють товари для ЗСУ – приблизно 20-30% міжнародних посилок йде на потреби армії.

Що кажуть експерти Фахівці зазначають, що поштові оператори мають підстави для занепокоєння, проте нові законопроєкти включають механізми, які допоможуть боротися з "сірими" схемами імпорту товарів. При цьом можуть захистити українського виробника та зробити митну систему прозорішою завдяки міжнародним експертам та впровадженню нових стандартів роботи.

Імовірно, рішення щодо законопроєктів ухвалять найближчим часом. Якщо зміни набудуть чинності, вони можуть суттєво вплинути на вартість і швидкість доставки міжнародних товарів для українців.