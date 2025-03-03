Динамика импорта посылок

Больше всего отправлений зафиксировано в 2024 году – 75 миллионов посылок, что на 30% больше, чем до полномасштабного вторжения. По сравнению с 2023-м, количество отправлений выросло в 1,6 раза. Об этом сообщает Опендатабот, информирует 24 Канал.

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Пошлина была наложена только на 2 миллиона посылок за 4 года, что составило 0,75% от общего объема. Благодаря этому госбюджет получил 668 миллионов гривен налогов.

В 2024 году Украина получила более 185 миллионов гривен пошлины, что на 15% больше, чем в 2023-м. Однако, если учесть колебания курса евро, реальный рост составил лишь 5%,

– говорится в отчетности.

Сколько поступило налога в бюджет / Инфографика Опендатабот

Интересно. Средний размер пошлины на одно налогооблагаемое отправление в 2024 году составил около 8 евро (или 351 гривну).

Возможные изменения в законодательстве

Сейчас в Украине действует правило, по которому товары стоимостью до 150 евро ввозятся без уплаты НДС и пошлины. Однако в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №12429 и №12430, которые предусматривают:

Отмена лимита в 150 евро для беспошлинного ввоза товаров;

Введение 20% НДС на все международные посылки, кроме тех, имеющих стоимость до 45 евро и отправленные между физическими лицами.

Почтовая компания Meest уже выступила против этих инициатив и поддержала петицию об их отмене.

Основные риски, которые они прогнозируют:

Подорожание всех международных товаров на 20-30%.

Увеличение сроков доставки из-за дополнительных таможенных процедур.

Осложнение работы волонтеров, которые заказывают товары для ВСУ – примерно 20-30% международных посылок идет на нужды армии.

Что говорят эксперты Специалисты отмечают, что почтовые операторы имеют основания для беспокойства, однако новые законопроекты включают механизмы, которые помогут бороться с "серыми" схемами импорта товаров. При этом могут защитить украинского производителя и сделать таможенную систему прозрачной благодаря международным экспертам и внедрению новых стандартов работы.

Вероятно, решение по законопроектам примут в ближайшее время. Если изменения вступят в силу, они могут существенно повлиять на стоимость и скорость доставки международных товаров для украинцев.