Маркировать товары попросили потребители

Как пояснил генеральный директор Salling Group Андерс Хаг, такое решение принято по запросу потребителей, которые хотят иметь возможность легче распознавать европейские товары, информирует 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Мы получили много обращений от клиентов, предпочитающих европейские продукты. Новая отметка поможет им быстрее находить такие товары.,

– написал Хаг в LinkedIn.

Реакция покупателей и контекст решения

Датский телеканал TV 2 сообщает, что инициатива получила положительный отклик среди покупателей. Некоторые клиенты прямо заявляют, пытающихся избегать американских товаров.

"Я решил покупать только европейское",– объяснил один из покупателей, ссылаясь на действия Дональда Трампа.

"Америка, Трамп и Илон Маск ведут себя слишком агрессивно. Меня это раздражает. Поэтому я избегаю американских товаров",– объяснил еще один клиент.

Эксперты связывают такое изменение потребительских настроений с обострением торговой напряженности между США и Европой, особенно после возвращения Дональда Трампа в активную политику.

Что дальше

В Salling Group отмечают, что не будут ограничивать продажу американских брендов, а только будут предоставлять покупателям дополнительную информацию для выбора.

Поддержат ли подобную инициативу другие ритейлеры в Европе– пока неизвестно, но тенденция в поддержку местного производства набирает обороты.