Маркувати товари попросили споживачі

Як пояснив генеральний директор Salling Group Андерс Хаг, таке рішення ухвалене на запит споживачів, які хочуть мати можливість легше розпізнавати європейські товари, інформує 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Євросоюз створений, щоб "обдурити США": Трамп знову погрожує ЄС

Ми отримали багато звернень від клієнтів, які віддають перевагу європейським продуктам. Нова позначка допоможе їм швидше знаходити такі товари,

– написав Хаг у LinkedIn.

Реакція покупців і контекст рішення

Данський телеканал TV 2 повідомляє, що ініціатива отримала позитивний відгук серед покупців. Деякі клієнти прямо заявляють, що намагаються уникати американських товарів.

"Я вирішив купувати тільки європейське", – пояснив один із покупців, посилаючись на дії Дональда Трампа.

"Америка, Трамп та Ілон Маск поводяться надто агресивно. Мене це дратує. Тому я уникаю американських товарів", – пояснив ще один клієнт.

Експерти пов'язують таку зміну споживчих настроїв із загостренням торговельної напруженості між США та Європою, особливо після повернення Дональда Трампа до активної політики.

Що далі

У Salling Group наголошують, що не обмежуватимуть продаж американських брендів, а лише надаватимуть покупцям додаткову інформацію для вибору.

Чи підтримають подібну ініціативу інші ритейлери в Європі – поки невідомо, але тенденція на підтримку місцевого виробництва набирає обертів.