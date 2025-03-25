Wizz Air планує повернення в Україну: майбутня угода з аеропортами Львова та Києва

Угорська авіакомпанія Wizz Air готується до відновлення своєї діяльності в Україні. Компанія вже близька до укладання угоди щодо відновлення комерційних рейсів з українськими аеропортами.

Готовність до відновлення польотів

Генеральний директор компанії Йозеф Вараді під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання" від аналітичного центру We Build Ukraine, інформує 24 Канал.

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Вараді підкреслив, що Wizz Air має амбітні плани щодо України і вважає, що країна має великий потенціал у сфері авіаперевезень.

"Ми не тільки плануємо літати до України, але й організувати рейси з України, відновлюючи наші операційні бази", – зазначив він.

Мережа маршрутів і прогнозований пасажиропотік

Авіакомпанія вже розробила план створення мережі з близько 100 маршрутів протягом перших 6 місяців після відновлення діяльності. Це дозволить забезпечити річний пасажиропотік на рівні 5 мільйонів осіб.

Переговори з аеропортами Львова та Києва

"Ми вже готові до запуску. Активно ведемо переговори з аеропортами у Львові та Києві і незабаром плануємо підписати комерційну угоду", – підсумував Вараді.

Раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про намір відновити рейси в Україну впродовж 6 тижнів після оголошення про припинення вогню. Компанія вже розробила чіткий план повернення на український ринок і готова реалізувати його, як тільки ситуація дозволить.