Wizz Air уже розробила план

Компанія вже розробила чіткий план повернення на український ринок і готова реалізувати його, як тільки ситуація дозволить. Про це заявив генеральний директор компанії Йозеф Вараді в інтерв'ю агентству Reuters, інформує 24 Канал.

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Зауважте. За оцінками Агентства з авіаційної безпеки ЄС, для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від 6 до 8 тижнів. Wizz Air готується до цього сценарію і планує поступове відновлення польотів.

Також зазначається, що впродовж 6 місяців після завершення конфлікту авіакомпанія планує відновити свої бази у Києві та Львові. Очікується, що Wizz Air зможе забезпечити до 5 мільйонів місць на рік на 60 маршрутах.

Перспективи відкриття повітряного простору

Україна закрила авіасполучення 24 лютого 2022 року, припинивши всі комерційні рейси. Наразі Державіаслужба України розглядає можливість поступового відкриття повітряного простору, і першим містом, де може запрацювати аеропорт, називають Львів.

Раніше стало відомо, що інша авіакомпанія, Ryanair, також розробляє плани повернення на український ринок. Її керівництво сподівається, що завершенню війни сприятиме політична підтримка з боку США.