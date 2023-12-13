Повністю розблоковано: КПП "Дорогуськ-Ягодин" знову працює

Пункт пропуску на кордоні Польщі та України "Дорогуськ-Ягодин" повністю розблокований. На проїзд всієї черги вантажівок потрібно понад добу.

Поляки готують нові протести

У поліції Хелма повідомили, що вантажівку, котра зламалася у понеділок 11 грудня на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, – вже прибрано. Рух на в’їзд та виїзд з України відбувається безперешкодно.

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Водночас пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" – хочуть знову заблокувати. Польські перевізники подали повторну заявку на проведення акції протесту, яку хочуть розпочати із 18 грудня.

Наразі їх заявка на розгляді, розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Блокування пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ: що відомо

Найбільший вантажний пункт пропуск блокували майже місяць, а процес деблокади був складним: