Повністю розблоковано: КПП "Дорогуськ-Ягодин" знову працює
Джерело:RFM
Пункт пропуску на кордоні Польщі та України "Дорогуськ-Ягодин" повністю розблокований. На проїзд всієї черги вантажівок потрібно понад добу.
Поляки готують нові протести
У поліції Хелма повідомили, що вантажівку, котра зламалася у понеділок 11 грудня на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, – вже прибрано. Рух на в’їзд та виїзд з України відбувається безперешкодно.
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Водночас пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" – хочуть знову заблокувати. Польські перевізники подали повторну заявку на проведення акції протесту, яку хочуть розпочати із 18 грудня.
Наразі їх заявка на розгляді, розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Блокування пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ: що відомо
Найбільший вантажний пункт пропуск блокували майже місяць, а процес деблокади був складним:
- 11 грудня блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" була завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. Протест завершився.
- Проте, вже за чотири години – рух знову заблокували. Рафал Меклер, член "Конфедерації", вирішив перекрити дорогу фізично - поставивши фуру впоперек шляху.