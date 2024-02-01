Таланту та ідеї мало: Гейтс розповів, без чого неможливо збудувати великий та успішний бізнес

Біллу Гейтсу вдалося збудувати компанію, капіталізація якою сягнула історичної позначки у 3 трильйонів доларів. На думку мільярдера, досягнути успіху йому вдалося завдяки розумінню одного важливого принципу.

Команда – секрет успіху Гейтса

Мільярдер Білл Гейтс веде власний подкаст, на який нещодавно запросив генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Вони розмовляли не лише про розвиток штучного інтелекту, а й про побудову масштабної компанії.

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Як зізнався Гейтс, на початку своєї кар'єри він вірив, що талановита людина талановита в усьому, тому не завжди використовував правильний підхід як до себе, так і до працівників.

Існує так багато різних форм таланту. На початку своєї кар’єри я думав, що чистий IQ, наприклад, інженерний IQ, можна застосувати і до фінансів, і до продажів. Як виявилося, я помилявся,

– зізнався мільярдер.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Згодом Гейтс прийшов до рішення, яке дозволило йому побудувати успішний бізнес – створити команду, в якій навички людей будуть гармонійно поєднуватися.

Спонукати людей думати над своєю проблемою, як їм створити команду, у якій є всі необхідні навички, — ось що, на мою думку, є найкориснішим,

– додав бізнесмен.

Він також зауважив, що саме поєднання талантів є тим ключем, шукати який повинен кожен підприємець.