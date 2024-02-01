Команда – секрет успіху Гейтса
Мільярдер Білл Гейтс веде власний подкаст, на який нещодавно запросив генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Вони розмовляли не лише про розвиток штучного інтелекту, а й про побудову масштабної компанії.
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Як зізнався Гейтс, на початку своєї кар'єри він вірив, що талановита людина талановита в усьому, тому не завжди використовував правильний підхід як до себе, так і до працівників.
Існує так багато різних форм таланту. На початку своєї кар’єри я думав, що чистий IQ, наприклад, інженерний IQ, можна застосувати і до фінансів, і до продажів. Як виявилося, я помилявся,
– зізнався мільярдер.
Згодом Гейтс прийшов до рішення, яке дозволило йому побудувати успішний бізнес – створити команду, в якій навички людей будуть гармонійно поєднуватися.
Спонукати людей думати над своєю проблемою, як їм створити команду, у якій є всі необхідні навички, — ось що, на мою думку, є найкориснішим,
– додав бізнесмен.
Він також зауважив, що саме поєднання талантів є тим ключем, шукати який повинен кожен підприємець.