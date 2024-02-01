Команда – секрет успеха Гейтса

Миллиардер Билл Гейтс ведет собственный подкаст, на который недавно пригласил генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Они разговаривали не только о развитии искусственного интеллекта, но и о построении масштабной компании.

Интересно Особенности делового мира: о каких этических аспектах ведения дел стоит знать всем

Как признался Гейтс, в начале своей карьеры он верил, что талантливый человек талантлив во всем, поэтому не всегда использовал правильный подход как к себе, так и к работникам.

Существует так много разных форм таланта. В начале своей карьеры я думал, что чистый IQ, например, инженерный IQ, можно применить и к финансам, и к продажам. Как оказалось, я ошибался,

– признался миллиардер.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Впоследствии Гейтс пришел к решению, которое позволило ему построить успешный бизнес – создать команду, в которой навыки людей будут гармонично сочетаться.

Побудить людей думать над своей проблемой, как им создать команду, у которой есть все необходимые навыки, – вот что, по моему мнению, является самым полезным,

– добавил бизнесмен.

Он также отметил, что именно сочетание талантов является тем ключом, искать который должен каждый предприниматель.