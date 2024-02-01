Команда – секрет успеха Гейтса
Миллиардер Билл Гейтс ведет собственный подкаст, на который недавно пригласил генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Они разговаривали не только о развитии искусственного интеллекта, но и о построении масштабной компании.
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Как признался Гейтс, в начале своей карьеры он верил, что талантливый человек талантлив во всем, поэтому не всегда использовал правильный подход как к себе, так и к работникам.
Существует так много разных форм таланта. В начале своей карьеры я думал, что чистый IQ, например, инженерный IQ, можно применить и к финансам, и к продажам. Как оказалось, я ошибался,
– признался миллиардер.
Впоследствии Гейтс пришел к решению, которое позволило ему построить успешный бизнес – создать команду, в которой навыки людей будут гармонично сочетаться.
Побудить людей думать над своей проблемой, как им создать команду, у которой есть все необходимые навыки, – вот что, по моему мнению, является самым полезным,
– добавил бизнесмен.
Он также отметил, что именно сочетание талантов является тем ключом, искать который должен каждый предприниматель.