Бізнес може отримати збільшені податки: якими будуть наслідки цього
7 серпня 2024, 07:08Читать новость на русском
Джерело:УРБ
Податки для бізнесу можуть зрости. Це, імовірно, спричинить посилення та масштабування тіньової економіки в Україні.
Від чого може постраждати бізнес
Урядовий законопроєкт № 11416 викликав питання у УРБ (Української Ради Бізнесу), адже він не має в собі засобів для боротьби з тіньовою економікою. Водночас у цьому документі йдеться про підвищення ставок деяких податків.
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В УРБ вважають, що збільшення податків несе під собою багато негативних наслідків, зокрема:
- обтяження бізнесу;
- створення нових процедур адміністрування та контролю;
- створення додаткового звітування, яке доведеться проводити державним органам.
Що пропонує бізнес
Представники УРБ вважають, що додаткові надходження держава може отримати, поборовши тіньову економіку, збільшуючи ефективність роботи контролюючих органів, а також:
- скоротивши видатки загальнодержавного бюджету;
- залучивши бізнес-асоціації у роботу з пошуку нових джерел державних надходжень.