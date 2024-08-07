Бізнес може отримати збільшені податки: якими будуть наслідки цього

Податки для бізнесу можуть зрости. Це, імовірно, спричинить посилення та масштабування тіньової економіки в Україні.

Від чого може постраждати бізнес

Урядовий законопроєкт № 11416 викликав питання у УРБ (Української Ради Бізнесу), адже він не має в собі засобів для боротьби з тіньовою економікою. Водночас у цьому документі йдеться про підвищення ставок деяких податків.

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В УРБ вважають, що збільшення податків несе під собою багато негативних наслідків, зокрема:

обтяження бізнесу;

створення нових процедур адміністрування та контролю;

створення додаткового звітування, яке доведеться проводити державним органам.

Що пропонує бізнес

В УРБ стверджують, що через усі вказані фактори відбуватиметься дискримінація добросовісного бізнесу.

Представники УРБ вважають, що додаткові надходження держава може отримати, поборовши тіньову економіку, збільшуючи ефективність роботи контролюючих органів, а також: