У Bolt Food порахували, як часто кур'єрам залишають чайові: в якому місті українці найщедріші

У сервісі доставки їжі Bolt Food наприкінці вересня запустили можливість залишати чайові кур'єрам безготівкою. Компанія підрахувала, що фінансово дякує за доставку кожен сьомий користувач сервісу, або ж загалом 15% клієнтів.

Зазначається, що у застосунку клієнт може обрати чайові у розмірі 10, 25 або 50 гривень безпосередньо під час розрахунку за послугу доставки їжі. У Bolt Food очікують, що культура чайових в Україні надалі розвиватиметься.

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У якому місті найчастіше залишають чайові кур'єрам та де дякують найбільшою сумою

За даними компанії, 59% користувачів сервісу обирають мінімальну суму, тобто 10 гривень. Водночас, третина клієнтів залишає на чай 25 гривень, і лише 8% – віддячують кур'єрам фінансово одразу 50 гривнями.

При цьому, мешканці столиці додають чайові до своїх замовлень частіше, ніж в інших містах. Проте львів'яни – найбільш щедрі: вони найчастіше залишають кур'єрам максимальні 50 гривень на чай.

У Bolt Food пояснюють, що якщо клієнт обирає послугу "Онлайн-чайові", то відповідна сума додається до вартості замовлення одразу, а ось про наявність фінансової подяки кур'єр дізнається вже після доставки їжі.

Якщо ж клієнт незадоволений доставкою, він може відкликати чайові у застосунку, і гроші повернуться на його баланс. До слова, у Bolt Food очікують, що культура чайових в Україні продовжить зростати, адже цьому сприятимуть розвиток європейських традицій у нашій державі та зручні функції безготівкової подяки.