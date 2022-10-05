Отмечается, что в приложении клиент может выбрать чаевые в размере 10, 25 или 50 гривен, непосредственно при расчете за услугу доставки еды. В Bolt Food ожидают, что культура чаевых в Украине будет развиваться и в будущем.

Читайте также Украинский стартап GetOrder привлек ангельские инвестиции: на что потратят полученные деньги

В каком городе чаще всего оставляют чаевые курьерам и где благодарят самой большой суммой

По данным компании, 59% пользователей сервиса выбирают минимальную сумму, то есть 10 гривен. В то же время треть клиентов оставляют на чай 25 гривен, и только 8% – благодарят курьеров финансово сразу 50 гривнами.

При этом, жители столицы добавляют чаевые к своим заказам чаще, чем в других городах. Однако львовяне – наиболее щедрые: они чаще всего оставляют курьерам максимальные 50 гривен на чай.

В Bolt Food объясняют, что если клиент выбирает услугу "Онлайн-чаевые", то соответствующая сумма прибавляется к стоимости заказа сразу, а вот о наличии финансовой благодарности курьер узнает уже после доставки еды.

Если же клиент недоволен доставкой, он может отозвать чаевые в приложении, и деньги вернутся на его баланс. К слову, в Bolt Food ожидают, что культура чаевых в Украине продолжит расти, ведь этому будут способствовать развитие европейских традиций в нашем государстве и удобные безналичные функции безналичной благодарности.