Як часто можна брати лікарняний: правила, нюанси, чи можуть звільнити через часті хвороби

Лікарняний – це законне право кожного працівника в Україні. Проте у громадян можуть виникати питання щодо того, як часто можна брати лікарняний і які правила слід враховувати.

Право на лікарняний: що передбачає закон

В Україні право на лікарняний регулюється Кодексом законів про працю (КЗпП) та іншими нормативно-правовими актами, включаючи законодавство про соціальне страхування. Як часто можна брати лікарняний, щоб уникнути проблем із роботодавцем, розповідає 24 Канал.

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Відповідно до чинного законодавства:

Лікарняний може брати будь-який офіційно працевлаштований працівник, у разі тимчасової непрацездатності через хворобу, травму або інші обставини, зазначені у медичному висновку.

Тривалість лікарняного не обмежується, якщо він підтверджений належними документами від лікаря.

Як часто можна брати лікарняний

Українське законодавство не встановлює обмежень на кількість разів, коли працівник може брати лікарняний протягом року. Головне – дотримуватися таких умов:

Лікарняний має бути оформлений офіційно (у вигляді електронного або паперового листка непрацездатності).

Усі причини для його отримання повинні бути підтверджені медичним закладом.

Зверніть увагу! Працівник має право брати лікарняний стільки разів, скільки це потрібно для лікування або реабілітації. Однак, якщо лікарняні відбуваються дуже часто, роботодавець може вимагати додаткових пояснень або більше інформації про стан здоров'я.

З яких причин можна оформлювати лікарняний

Лікарняний може бути виданий у таких випадках:

Гострі захворювання або загострення хронічних хвороб.

Травми, отримані в побуті або на роботі.

Операції та період реабілітації після них.

Лікування у зв'язку з COVID-19 чи іншими інфекційними хворобами.

Догляд за хворою дитиною або близьким родичем.

Чи можна втратити роботу через часті лікарняні Відповідно до статті 40 КЗпП, роботодавець не має права звільнити працівника за те, що він бере лікарняний. Але є винятки: Якщо працівник перебуває на лікарняному більше ніж 4 місяці поспіль без перерви (виняток — випадки, пов’язані з виробничими травмами або вагітністю). Якщо працівник не надає належно оформлений лікарняний листок або якщо зловживання підтверджено.

Як правильно оформити лікарняний

Щоб уникнути непорозумінь із роботодавцем, дотримуйтесь таких кроків: