Цікава лазівка: як китайські товари на мільярди доларів уникають американського мита

Постачальників товару з Китаю у США зловили на несплаті мита. Для обходу правил вони скористалися лазівкою у законі про торгівлю.

Товар з Китаю на мільярди доларів – без мита

Понад 1,4 мільярда посилок з Китаю на суму 66 мільярдів доларів можуть потрапити під виняток оподаткування США. У 2019 році таких посилок було 500 мільйонів.

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Законодавці вже знають про проблему та думають про те, як її вирішити. Адже ті, хто імпортує товари з Китаю чесним шляхом, втрачає конкурентоспроможність.

Який недолік в законі дозволяє обійти сплату мита

Американські вантажівки практично вишиковуються у пункті пропуску Отай Меса, який розташований на межі Тіхуани та Каліфорнії. Вони заїжджають на територію Мексики, але недалеко, до складів за 15 кілометрів від кордону.

Там вантажі перетворюють на маленькі посилки, за які не потрібно сплачувати мито. Тисячі маленьких пакунків знову вирушають до США без будь-яких тарифів.

Цікаво, що тарифні правила США вважають "занадто малими" для сплати мита посилки вартістю менш як 800 доларів.