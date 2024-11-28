Бізнесу надаватиметься бронь після трьох місяців роботи: далі термін скоротиться

Пізніше бронь надаватимуть лише після місяця роботи. Відтак бізнес повинен перепідтвердити свій статус критичності за новими критеріями до 28 лютого у тому випадку, якщо він хоче зберегти можливість бронювати працівників.

За яких умов можна буде отримати бронь

Як повідомив 24 Канал із посиланням на Європейську Бізнес Асоціацію, працівники, які працюють на підприємстві менш ніж три місяці, не можуть бути заброньовані, пізніше, після набрання чинності податкових змін, цей термін скоротиться до місяця.

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Зверніть увагу! До 28 лютого 2025 року чинні бронювання та чинний статус критичності зберігається. Втім нових працівників підприємство зможе забронювати лише за умови перепідтвердження статусу.

Підприємство має відповідати 3 критеріям для того, щоб отримати статус критичності:

підтверджена довідкою відсутність податкової заборгованості,

зарплата не менш ніж 20 000 гривень,

третій критерій – це один із загальних, регіональних або галузевих критеріїв, які мають бути розроблені профільними міністерствами чи обласними адміністраціями.

Важливо! На рівні 100% встановлені квоти на бронювання працівників для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а 50% – для інших компаній.