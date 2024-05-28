Готель "Феофанія" намагалися незаконно приватизувати: його вартість складає 454 мільйони гривень

Готель "Феофанія" намагалися незаконно вилучити із власності держави. Підприємець посилався на неіснуючу угоду 1995 року.

Як повідомили у прокуратурі Києва, на початку 2022 року фізична особа вирішила розпочати штучний спір до Національної академії наук України. Та стверджувала, що в 1995 році здійснила викуп готельного комплексу "Феофанія".

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Зазначена фізична особа прекрасно знала, що готельний комплекс є власністю держави. Зокрема, вона заснувала підприємство, яке багато років здійснювало оренду цього готельного комплексу. Цікаво, що підприємство вже було учасником кількох судових процесів.

Як і очікувалося, суди підтвердили право власності НАН України на "Феофанію". Фізичній особі відмовили у позові, таким було рішення Голосіївського районного суду Києва.

Площа готельного комплексу "Феофанія" складає майже 7 тисяч квадратних метрів, а ціна – 454 мільйони гривень. Усі спроби незаконно заволодіти цим майном держави виявилися марними.

Раніше ми писали про те, що майно зрадників України вдалося продати на аукціоні за 7 мільйонів гривень.