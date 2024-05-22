За скільки продали квартири Сальдо та Шелкова

Як повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль, житло Михайла Шелкова та Володимира Сальдо було продано за майже 7 мільйонів гривень. Варто зазначити, що йдеться про квартири у Приморському районі Одеси – біля відомого пляжу "Аркадія".

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Чотирикімнатну квартиру Шелкова, яка була площею 175,5 квадратних метрів, продали за 4 мільйони гривень.

За квартиру Сальдо на аукціони віддали майже 3 мільйони гривень. До речі, зі списком майна колаборанта, яке конфіскували, можна ознайомитись за посиланням: це і 3 земельні ділянки, і готель у Херсоні, апартаменти у Ялті, і навіть 2 паркомісця в Ореанді (теж Ялта) та багато чого.

Після сплати покупцями усі кошти зарахують на рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Нагадуємо! Ще у середині квітня мали відбутися аукціони конфіскованих квартир. Втім провести торги так і не вдалося. Головною причиною стало те, що жоден потенційний покупець житла не зареєструвався.

Скільки санкційного майна нараховують у Фонді

Відомо, що загалом в опрацюванні Фонду держмайна України знаходиться 753 одиниці санкційного майна. Йдеться про квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі й паркомісця.

Робимо все для того, аби активи підсанкційних осіб працювали на відновлення України,

– додав голова Фонду.

Цікаво, що кожен актив ворогів України активно готується до реалізації: знімається з арешту, документація приводиться у відповідність, а далі проводяться реєстраційні дії тощо.