За сколько продали квартиры Сальдо и Шелкова

Как сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль, жилье Михаила Шелкова и Владимира Сальдо было продано за почти 7 миллионов гривен. Стоит отметить, что речь идет о квартирах в Приморском районе Одессы – возле известного пляжа "Аркадия".

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Четырехкомнатную квартиру Шелкова, которая была площадью 175,5 квадратных метров, продали за 4 миллиона гривен.

За квартиру Сальдо на аукционы отдали почти 3 миллиона гривен. Кстати, со списком имущества коллаборанта, которое конфисковали, можно ознакомиться по ссылке: это и 3 земельных участка, и отель в Херсоне, апартаменты в Ялте, и даже 2 паркоместа в Ореанде (тоже Ялта) и многое другое.

После уплаты покупателями все средства зачислят на счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Напоминаем! Еще в середине апреля должны были состояться аукционы конфискованных квартир. Впрочем, провести торги так и не удалось. Главной причиной стало то, что ни один потенциальный покупатель жилья не зарегистрировался.

Сколько санкционного имущества насчитывают в Фонде

Известно, что в целом в обработке Фонда госимущества Украины находится 753 единицы санкционного имущества. Речь идет о квартирах и домах, предприятиях и заводах, нежилых помещениях, автомобилях и паркоместах.

Делаем все для того, чтобы активы подсанкционных лиц работали на восстановление Украины,

– добавил председатель Фонда.

Интересно, что каждый актив врагов Украины активно готовится к реализации: снимается с ареста, документация приводится в соответствие, а дальше проводятся регистрационные действия и тому подобное.