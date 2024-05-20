Санкции США таки работают
Ранее санкции, которые были наложены на российскую нефть, критиковали за "бездействие". Все из-за того, что страна-агрессор слишком легко могла их обходить, создав собственный теневой флот. Впрочем, как оказалось, если ограничения вводить против отдельных российских судов, тогда санкции становятся эффективными.
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Из 40 судов 21 танкер принадлежит российской государственной судоходной компании ПАО "Совкомфлот". А остальные контролируется компанией Hennesea Holdings Ltd., базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
- Стоит добавить, что корабли, попавшие под санкции США, – это лишь небольшая часть теневого флота России.
- Флот был создан с помощью подставных компаний для того, чтобы обойти ограничения G7 на судоходные услуги.
- В 2023 году доходы России от нефти составили 7,03 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны-агрессора.
Исключение из списка
Известно, что только СКФ "Приморье" удалось собрать груз после попадания в список санкций США. Судно было исключено из списка за нарушение в апреле (речь идет о перевозке российской нефти по более 75 долларов за баррель). Однако на сегодня судно в дальнейшем остается на якоре у побережья Техаса.
- 8 танкеров "Совкомфлота" до сих пор находятся у российских портов в Тихом океане. Некоторые из них находятся там уже более 5 месяцев.
- Кроме того, в Черном море есть еще одно скопление простаивающих танкеров "Совкомфлота".