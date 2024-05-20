Санкції США таки працюють
Раніше санкції, які були накладені на російську нафту, критикували за "бездіяльність". Все через те, що країна-агресорка занадто легко могла їх обходити, створивши власний тіньовий флот. Втім як виявилося, якщо обмеження вводити проти окремих російських суден, тоді санкції стають ефективними.
Читайте також Компенсувати Європу не вдасться: "Газпром" безуспішно намагається заповнити втрату ринку
З 40 суден 21 танкер належить російській державній судноплавній компанії ПАТ "Совкомфлот". А решта контролюється компанією Hennesea Holdings Ltd., що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).
- Варто додати, що кораблі, які потрапили під санкції США, – це лише невелика частка тіньового флоту Росії.
- Флот був створений за допомогою підставних компаній для того, щоб обійти обмеження G7 на судноплавні послуги.
- У 2023 році доходи Росії від нафти склали 7,03 трильйона рублів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів країни-агресорки.
Виключення зі списку
Відомо, що лише СКФ "Примор'я" вдалось зібрати вантаж після потрапляння до списку санкцій США. Судно було вилучене зі списку за порушення у квітні (йдеться про перевезення російської нафти за понад 75 доларів за барель). Однак на сьогодні судно надалі залишається на якорі біля узбережжя Техасу.
- 8 танкерів "Совкомфлоту" ще досі знаходяться біля російських портів в Тихому океані. Деякі з них перебувають там вже понад 5 місяців.
- Крім того, у Чорному морі є ще одне скупчення простоюючих танкерів "Совкомфлоту".