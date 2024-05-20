Санкції США таки працюють

Раніше санкції, які були накладені на російську нафту, критикували за "бездіяльність". Все через те, що країна-агресорка занадто легко могла їх обходити, створивши власний тіньовий флот. Втім як виявилося, якщо обмеження вводити проти окремих російських суден, тоді санкції стають ефективними.

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Нагадуємо! Після того, як Мінфін США ввів санкції за порушення цінового ліміту на російські нафту, 40 нафтових танкерів місяцями простоюють у морі. Це свідчить про те, що американці здатні зруйнувати ланцюжок поставок нафти з Росії.

З 40 суден 21 танкер належить російській державній судноплавній компанії ПАТ "Совкомфлот". А решта контролюється компанією Hennesea Holdings Ltd., що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Варто додати, що кораблі, які потрапили під санкції США, – це лише невелика частка тіньового флоту Росії.

Флот був створений за допомогою підставних компаній для того, щоб обійти обмеження G7 на судноплавні послуги.

У 2023 році доходи Росії від нафти склали 7,03 трильйона рублів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів країни-агресорки.

Зауважте! Країни G7 та Євросоюз у грудні 2022 року встановили обмеження цін на російську нафту. Таким чином, цінова стеля була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Виключення зі списку

Відомо, що лише СКФ "Примор'я" вдалось зібрати вантаж після потрапляння до списку санкцій США. Судно було вилучене зі списку за порушення у квітні (йдеться про перевезення російської нафти за понад 75 доларів за барель). Однак на сьогодні судно надалі залишається на якорі біля узбережжя Техасу.

Важливо! Якщо СКФ "Примор'я" зможе розвантажитися без проблем, тоді Росія намагатиметься використовувати більше суден для торгівлі нафтою.