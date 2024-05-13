"Газпром" втратив Європу

На сьогодні російська газовидобувна монополія намагається заповнити прогалину через втрачені продажі газу в Європі. Йдеться про спроби зробити це через внутрішній ринок та експорт до Китаю.

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Кремль легше пережив міжнародні санкції на експорт нафти, адже "чорне золото" вдалося перенаправити морем іншим покупцям. А от з газом ситуація склалася інша:

"Газпром" покладався на Європу як на свій найбільший ринок збуту до 2022 року,

Якщо у 2022 році Росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 мільярда кубометрів газу, то у 2023 році цей обсяг знизився на 55,6% – до 28,3 мільярда кубометрів.

Ставка на Китай

Для того, щоб збільшити продажі трубопровідного газу Росія звернулася до Китаю. Відтак, до 2030 року росіяни мають намір збільшити обсяг газу до 100 мільярдів кубометрів на рік.

Зауважте! До кінця цього року планується досягти річної потужності "Сили Сибіру" у 38 мільярдів кубометрів.

Крім того, вважається, що трубопровід "Сила Сибіру-2" через Монголію експортуватиме 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Але щодо цього є декілька нюансів, які стосуються ціни.

Катерина Філіппенко, директор з досліджень у галузі газу та ЗПГ компанії Wood Mackenzie, додає, що "Газпром", попри всі зусилля, не зможе повністю компенсувати бізнес, який був втрачений у Європі. І ось чому:

За даними московської брокерської компанії БКС, виторг "Газпрому" від продажу газу до Європи у 2015 – 2019 роках склав у середньому 3,3 мільярда доларів на місяць , а щомісячні поставки становили 15,5 мільярда кубометрів.

, а щомісячні поставки становили 15,5 мільярда кубометрів. А з урахуванням ціни 286,9 долара за тисячу кубометрів та експорту газу "Газпрому" у 22,7 мільярда кубометрів минулого року, загальна вартість газу, проданого до Китаю, за весь 2023 рік могла б досягти лише 6,5 мільярда доларів.

Важливо! Відповідно до документів, яку були у розпорядженні агентства Reuters, Росія очікує, що ціна на газ для Китаю продовжить поступово знижуватися протягом наступних чотирьох років, тоді як найгірший сценарій не виключає падіння на 45% до 156,7 долара за тисячу кубометрів у 2027 році.

Які збитки "Газпрому"